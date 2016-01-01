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В Москве теплая комфортная погода

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:21
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Видео с центра столицы. В Москве легкий ветерок. Температура примерно 21 градус.

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Комментарии (0)

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