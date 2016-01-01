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Музыканты отметили Международный день джаза в Московском метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:19
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30 апреля исполнители проекта «Музыка в метро» отпраздновали Международный день джаза на станции «Боровицкая». Лучшие джазовые музыканты, выступающие на площадках метрополитена, перенесли пассажиров в эпоху 20-30-х годов прошлого века – время расцвета этого музыкального направления. В этот день на станции «Боровицкая» собрались группа The Facepalmers и Оркестр Мишаняна. Вместе они сыграли несколько знаменитых джазовых композиций, а затем приступили к импровизации и музыкальным экспериментам. Звучали бессменные джазовые инструменты – саксофон, банджо и тамбурин. Вскоре к празднику присоединились танцоры профессиональных джазовых школ Москвы – «Танцкласс» и «Swing in Moscow». Они виртуозно станцевали степ, отбивая ритм в такт музыке. Такая творческая атмосфера на станции «Боровицкая» собрала множество зрителей – проходящие мимо пассажиры присоединялись к празднику.

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День джаза отметили музыканты проекта «Музыка в метро» на станции «Боровицкая»