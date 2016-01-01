В "Гостином дворе" идет подготовка к юбилейному вечеру в честь 25-ти летия "Консультант Плюс"

Автор: Sargo Дата публикации: 16:34

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В "Гостином дворе" идет подготовка к юбилейному вечеру в честь 25-ти летия "Консультант Плюс".