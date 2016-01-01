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Автобус, уходя от столкновения, врезался в столб на Люблинской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:28
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На юго-востоке Москвы произошло ДТП. На улице Люблинская в районе дома 18 рейсовый автобус врезался в столб. Как рассказал водитель автобуса, наезд на мачту городского освещения произошел из-за попытки избежать столкновения с легковым автомобилем "Мазда", который подрезал автобус. К счастью пассажиров в момент аварии в автобусе не было, никто не пострадал.

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