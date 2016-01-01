Горожане проводят выходные в столичных парках и скверах

Автор: tim777 Дата публикации: 18:11

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В последние дни апреля в столице тепло и солнечно. Погода взяла резкий курс на потепление ещё накануне днём. Температура воздуха прогрелась до 20 градусов. В Москву стремительно ворвалась весна. При этом по данным синоптиков, апрель стал самым дождливым месяцем за всю историю метеонаблюдений в 21 веке. Комфортная погода активировала горожан на проведение досуга на открытом воздухе. В парках и скверах стало ощутимо много отдыхающих. Многие теплые выходные проводят с пользой для здоровья - катаются на роликовых коньках, скейтбордах и велосипедах. Предстоящая неделя существенных перемен не принесет, а потепление продолжится. Температурный фон достигнет летних показателей в +24-25 градусов. Лишь к следующим выходным возможно незначительное похолодание.