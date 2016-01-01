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Фонтан на площади Никитских ворот

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:11
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  • 0

Брызги фонтана и лёгкая прохлада радость для горожан и гостей столицы.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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