Благоустройство Тверского бульвара по программе "Моя улица"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:09

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На Тверском бульваре полным ходом идут работы по программе "Моя улица", уже в некоторых местах можно увидеть новую тротуартную плитку.