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Благоустройство Тверского бульвара по программе "Моя улица"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:09
  • 15
  • 0

На Тверском бульваре полным ходом идут работы по программе "Моя улица", уже в некоторых местах можно увидеть новую тротуартную плитку.

  • 15
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Комментарии (0)

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