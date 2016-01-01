Акция по раздаче георгиевской ленточки на Пушкинской площади
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:00
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На Пушкинской площади "Волониёры победы" раздавали георгиевские ленточки. Как рассказали сами волонтёры за 2ч их работы они раздали 900 ленточек, каждый раз вручая ленточку волонтёры интересуются откуда появились такие цвета и что они символизируют, те кто не может правильно ответить вручают буклеты. По словам волонтёров туристы охотно повязывают ленточки и многие знают её происхождение. Такие акции пройдут по Москве до 9 мая.
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