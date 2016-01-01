Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ямы на Шуваловском проспекте Санкт-Петербурга

Ямы на Шуваловском проспекте Санкт-Петербурга

Автор:
PaulPro
Дата публикации:
19:42
  • 40
  • 1

Один из красивейших районов Санкт-Петербурга - Приморский. Но сразу видно, что никаких великих начальников по этой дороге не возят.

  • 40
  • 1

Комментарии (1)

  • EVgeniy Shcherbakov
    20:47
    По этой улице ездит общественный транспорт , это сколько денег уходит из бюджета на техническое содержание автопарка который ездит по ней, сколько денег тратят авто владельцы на ремонт подвески своих машин. За что мы платим деньги, за то что наши машины портят дороги, судя по этой дороге государство должно нам платить, за то что дорога на этой улице портит нам автомобили.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
20:43 | Orby06
Многочисленные ямы на дорогах Коврова
24 0
14:31 | lehyhal
Очень плохая дорога Хребтовая - Новая Игирма в Иркутской области
8 0
20:11 | Павел Левада
Ремонт дороги во время дождя в Санкт-Петербурге.
19 0
18:14 | Дмитрий Бузмаков
Село в Пермском крае отрезано от остального мира
21 0
14:31 | avdeeva_marina
Состояние улицы Юбилейная в Хабаровске