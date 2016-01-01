Ямы на Шуваловском проспекте Санкт-Петербурга

Автор: PaulPro Дата публикации: 19:42

40

40 1

Один из красивейших районов Санкт-Петербурга - Приморский. Но сразу видно, что никаких великих начальников по этой дороге не возят.