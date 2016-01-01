Последствия лесных пожаров в Свердловской области

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В Свердловской области. Сысертского района. в лесу пос. Боброского была подожжена трава возле реки. Был порывистый ветер и огонь быстро распространился и перекинулся в лес и коллективные сады. Пожал был низовой, а когда перекинулся на сады погорели садовые домики и заборы. Приезжала одна пожарная машина не смогли справиться был пропахан лес. Больше пожарные не приезжали остальное догорало само. В посёлке не большая станция пожарная не хватает техники. Почему не подозвали ещё сил я не знаю. Увидел только последствия пожара. Лес горит каждый год. Не каких мер особо не принимают местные власти.