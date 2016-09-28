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Патрулирование акватории Москва-реки спасателями и полицией

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:03
  • 13
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С приходом первых жарких дней в Москву спасательные службы и водная полиция усилили контроль за акваторией Москва-реки.

  • 13
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