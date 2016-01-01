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Главная  /  Репортажи  /  Ремонт дороги во время дождя в Санкт-Петербурге.

Ремонт дороги во время дождя в Санкт-Петербурге.

Автор:
Павел Левада
Дата публикации:
20:11
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Дорожники кладут асфальт прямо в лужи.

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Комментарии (0)

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