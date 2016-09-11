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Сжигание прошлогодней травы в Воронежской области

Автор:
vlad805
Дата публикации:
20:41
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Сжигание прошлогодней травы в селе Русская Гвоздевка Воронежской области.

  • 5
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