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Затопленная набережная Москвы-реки в Суворовском парке в районе Кунцево

Автор:
Алекс Калинкин
Дата публикации:
22:01
  • 26
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Затопленная набережная Москвы-реки в Суворовском парке в районе Кунцево на западе столицы.

  • 26
  • 0

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