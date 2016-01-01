Затопленная набережная Москвы-реки в Суворовском парке в районе Кунцево

Автор: Алекс Калинкин Дата публикации: 22:01

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Затопленная набережная Москвы-реки в Суворовском парке в районе Кунцево на западе столицы.