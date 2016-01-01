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Природа проснулась окончательно

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:44
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Природа просыпается. Еще пара теплых дней и Москва окрасится в зеленый цвет с яркими вкраплениями от распускающихся цветов.

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