В ДТП на Гостиничной улице пострадал 1 человек

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Вечером 30 апреля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Гостиничной улице столкнулись 2 автомобиля: внедорожник "Cadillac" и "Kia Cerato". Внедорожник двигался по Проектируемому проезду 1564А, а автомобиль "Киа" слева, по Гостиничной улице. На перекрёстке водитель "Киа" не уступил дорогу внедорожнику. Внедорожник ударил "Киа" в бок, после чего оба автомобиля вылетели на тротуар. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Cadillac" и пассажир автомобиля "Киа". Водителю помощь оказали на месте, а пассажира второго автомобиля с различными травмами госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники ДПС, которые и установят все обстоятельства аварии.