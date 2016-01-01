В ДТП на Широкой улице на северо-востоке столицы пострадал подросток

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Вечером 30 апреля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На пересечении улиц Широкая и Грекова столкнулись 2 автомобиля: "Киа Рио" и такси "Шевроле Лачетти". Такси двигалось по Широкой улице в сторону Осташковской улицы, автомобиль "Киа" во встречном направлении и начал совершать поворот налево, на улицу Грекова. На середине перекрёстка автомобили столкнулись. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Киа". Девушку 15 лет госпитализировали в одну из больниц города. Сотрудникам ДПС предстоит выяснить, кто на какой сигнал светофора ехал. Аварийные автомобили немного затрудняют движение по Широкой улице.