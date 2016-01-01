Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ДТП на Широкой улице на северо-востоке столицы пострадал подросток

В ДТП на Широкой улице на северо-востоке столицы пострадал подросток

Автор:
Max_019
Дата публикации:
23:03
  • 26
  • 0

Вечером 30 апреля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На пересечении улиц Широкая и Грекова столкнулись 2 автомобиля: "Киа Рио" и такси "Шевроле Лачетти". Такси двигалось по Широкой улице в сторону Осташковской улицы, автомобиль "Киа" во встречном направлении и начал совершать поворот налево, на улицу Грекова. На середине перекрёстка автомобили столкнулись. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Киа". Девушку 15 лет госпитализировали в одну из больниц города. Сотрудникам ДПС предстоит выяснить, кто на какой сигнал светофора ехал. Аварийные автомобили немного затрудняют движение по Широкой улице.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
23:31 | Uwis
В "Аптекарском огороде" зацвели первые магнолии и гиацинты
35 0
22:42 | Max_019
В ДТП на Гостиничной улице пострадал 1 человек
52 0
29.04 16:56 | Max_019
День благотворительности «Белый цветок» в парке «Останкино»
241 2
19.04 08:14 | Max_019
В результате ДТП на Дмитровском шоссе пострадал 1 человек