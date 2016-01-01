Пожарный автомобиль заглох на перекрестке в Нижнем Новгороде, парализовав движение трамваев
- Автор:
- Viktor Voroshilov
- Дата публикации:
- 30.04 23:44
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В Нижнем Новгороде случилось происшествие с пожарным автомобилем, который приезжал на вызов. На пересечении улицы Белинского с Ошарской пожарная автоцистерна встала прямо на трамвайных путях, тем самым на какое-то время парализовав их движение. По всей видимости в результате какой-то технической неисправности. Через несколько минут подъехал второй пожарный автомобиль - автолестница, который быстро отбуксировал заглохший на обочину. Трамваи тронулись.
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