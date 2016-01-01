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Главная  /  Репортажи  /  В "Аптекарском огороде" зацвели первые магнолии и гиацинты

В "Аптекарском огороде" зацвели первые магнолии и гиацинты

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:31
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"Аптекарский огород" наполнился ароматами цветущих цветов и растений.

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Комментарии (0)

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