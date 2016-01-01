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С 1 мая интервалы движения поездов на Московском центральном кольце в час пик сократятся до пяти минут

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:31
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9 дополнительных «Ласточек» на МЦК позволят сократить интервалы движения поездов на 1 минуту. Теперь количество рейсов в будние дни увеличится с 268 до 354, а в выходные – с 240 до 300. Также для удобства пассажиров на 12 самых популярных станциях – «Андроновка», «Локомотив», «Ростокино», «Ботанический сад», «Владыкино», «Окружная», «Панфиловская», «Деловой центр», «Кутузовская», «Площадь Гагарина», «ЗИЛ», «Автозаводская» – время остановки составов увеличится с 30 секунд до 1 минуты. В результате провозная способность МЦК должна вырасти на 40%.

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