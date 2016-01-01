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ДТП в Серпухове засняла камера наружного видеонаблюдения

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
02:00
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В подмосковном Серпухове пьяный гонщик на высокой скорости мчался на красный, но полёт прервался трагическим столкновением с выехавшим на перекрёсток автомобилем. Удар вдребезги разметал машины в металлическое ограждение, случайно не задев пешеходов. Пострадавшим была оказана быстрая помощь прибывшими через несколько минут экипажами "Службы Спасения" и "Скорой помощи".

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