ДТП в Серпухове засняла камера наружного видеонаблюдения
- Автор:
- serpvideo.ru
- Дата публикации:
- 02:00
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В подмосковном Серпухове пьяный гонщик на высокой скорости мчался на красный, но полёт прервался трагическим столкновением с выехавшим на перекрёсток автомобилем. Удар вдребезги разметал машины в металлическое ограждение, случайно не задев пешеходов. Пострадавшим была оказана быстрая помощь прибывшими через несколько минут экипажами "Службы Спасения" и "Скорой помощи".
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