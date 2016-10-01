Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Нерюнгри маленькая девочка - "регулировщик" помогла перейти дорогу младшим друзьям

В Нерюнгри маленькая девочка - "регулировщик" помогла перейти дорогу младшим друзьям

Автор:
Darskay
Дата публикации:
09:34
  • 24
  • 0

В Нерюнгри маленькая девочка - "регулировщик" помогла перейти дорогу младшим друзьям.

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

51 0
29.04 14:37 | denis947
IV Открытый Кубок МЧС России по киокусинкай, посвященный памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебных обязанностей, проходит на востоке Москвы
1448 0
27.04 09:35 | Аноним
Дорожный конфликт в центре Москвы попал на камеру видеорегистратора (25.04.17.)
23 0
22.04 13:13 | Кыргыдаец
Соревнование по одеванию БОП огнеборцами в Якутии
41 0
01.10.2016 13:04 | SystIstrator
Дым в городе Нерюнгри в Якутии
44 0
25.01 18:03 | Alnuzh
Местный житель стал регулировщиком на одном из перекрёстков в Алмате