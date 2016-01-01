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Главная  /  Репортажи  /  В Муравленко трактором гоняют лужи

В Муравленко трактором гоняют лужи

Автор:
tanusha80
Дата публикации:
09:34
  • 20
  • 0

Так у нас в Муравленко "убирают снег".

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

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