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В Барнауле на первомай пошел снег

Автор:
Lenok2108
Дата публикации:
09:31
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После аномальной жары в конце апреля, в Барнаул пришел внезапный снегопад. Температура воздуха +4 градуса. Метель, видимость плохая.

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