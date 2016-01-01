В Барнауле на первомай пошел снег

Автор: Lenok2108 Дата публикации: 09:31

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После аномальной жары в конце апреля, в Барнаул пришел внезапный снегопад. Температура воздуха +4 градуса. Метель, видимость плохая.