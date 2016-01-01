Дорогу в Новичихинском районе "отремонтировали"!

Автор: Lenok2108 Дата публикации: 09:31

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Новичихинский район, Алтайский край. Трасса регионального значения, ведёт от федеральной трассы А349 Барнаул-Рубцовск-граница с Казахстаном к райцентру Новичиха. Дорога находится в убитом состоянии, сколько ее помню. В этом году как никогда рано провели "ремонт". 30 апреля - а уже и ямы "залепили" и разметку нанесли. Кстати, разметка смотрится даже нелепо на такой дороге. А знаки ограничения скорости 70 и 80 (!) км/ч - выглядят как насмешка. Как в том анекдоте: "А что, так можно было?" На деле, максимальная скорость, которую можно развить не на внедорожнике - не более 60 км/ч. Местами приходится снижать до 30 км/ч. Единственный плюс такой дороги - ребенок быстро уснул. Укачало.