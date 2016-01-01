Автомобиль врезался в столб на Ленинском проспекте

Автор: tim777 Дата публикации: 09:43

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1 мая утром на юге Москвы произошло ДТП. На Ленинском проспекте а/м "Форд Мондео" с номерами серии "АМР" врезался в мачту городского освещения. По предварительным данным, водитель а/м "Форд" двигался по Ленинскому проспекту со стороны центра в направлении площади Гагарина. В районе дома № 24 он не справился с управлением и врезался в столб. По некоторым данным, водитель мог уснуть за рулём. В результате ДТП пострадало три человека - все они молодые люди в возрасте от 21-23 лет. Пострадавшие в результате аварии были госпитализированы в медучереждения. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.