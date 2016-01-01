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Автомобиль врезался в столб на Ленинском проспекте

Автор:
tim777
Дата публикации:
09:43
  • 150
  • 1

1 мая утром на юге Москвы произошло ДТП. На Ленинском проспекте а/м "Форд Мондео" с номерами серии "АМР" врезался в мачту городского освещения. По предварительным данным, водитель а/м "Форд" двигался по Ленинскому проспекту со стороны центра в направлении площади Гагарина. В районе дома № 24 он не справился с управлением и врезался в столб. По некоторым данным, водитель мог уснуть за рулём. В результате ДТП пострадало три человека - все они молодые люди в возрасте от 21-23 лет. Пострадавшие в результате аварии были госпитализированы в медучереждения. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    09:46
    Первые 9 секунд видео с забракованным концом ракурса можно и даже логичнее было поставить в конце, но никак не в начале ролика.
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