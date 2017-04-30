Обстановка на стадионе "ЦСКА" во время матча "ЦСКА-Спартак" (30.04.17)

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 10:03

96

96 0

30 апреля на стадионе "ЦСКА" проходил футбольный матч, играли команды "ЦСКА-Спартак". Как рассказывают очевидцы, перед началом матча, между болельщиками завязалась драка. Не обошлось без привычного сжигания трофеев с обеих сторон. На трибунах жгли фаеры, шарфы и флаги с символикой. Победу одержала команда "Спартака" со счётом 1:2. В прошедшем дерби "Спартак" стал заочно чемпионом. Фото и видео прислал Александр Кудинов.