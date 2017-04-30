Обстановка на стадионе "ЦСКА" во время матча "ЦСКА-Спартак" (30.04.17)
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 10:03
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30 апреля на стадионе "ЦСКА" проходил футбольный матч, играли команды "ЦСКА-Спартак". Как рассказывают очевидцы, перед началом матча, между болельщиками завязалась драка. Не обошлось без привычного сжигания трофеев с обеих сторон. На трибунах жгли фаеры, шарфы и флаги с символикой. Победу одержала команда "Спартака" со счётом 1:2. В прошедшем дерби "Спартак" стал заочно чемпионом. Фото и видео прислал Александр Кудинов.
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