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Обстановка на стадионе "ЦСКА" во время матча "ЦСКА-Спартак" (30.04.17)

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
10:03
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30 апреля на стадионе "ЦСКА" проходил футбольный матч, играли команды "ЦСКА-Спартак". Как рассказывают очевидцы, перед началом матча, между болельщиками завязалась драка. Не обошлось без привычного сжигания трофеев с обеих сторон. На трибунах жгли фаеры, шарфы и флаги с символикой. Победу одержала команда "Спартака" со счётом 1:2. В прошедшем дерби "Спартак" стал заочно чемпионом. Фото и видео прислал Александр Кудинов.

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