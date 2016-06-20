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Крестовский остров в Санкт-Петербурге - это Зенит-арена, зоопарк, дрифт, вид на Лахта-центр

Автор:
Leobr
Дата публикации:
12:05
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Крестовский остров - целый мир в городе. Парк с уникальными аттракционами, тенистыми аллеями, пруды с белыми и черными лебедями, зоопарк, место для рыбалки. Но это и спортивный комплекс - легкоатлетический манеж, бассейн, бывший стадион имени С. М. Кирова - теперь "Зенит-арена", от которого уже видна часть будущего делового "Лахта-центра" - после окончания строительства он достигнет высоты 462 метра - будет самое высокое в России и всей Европе здание. В нем разместится и Правление "Газпрома" - не случайно здание будет похоже на серебристо-голубой газовый факел.

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