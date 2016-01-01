Разработка карьера д. Широкундыш в Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 12:06

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По просьбе неравнодушных местных жителей д. Широкундыш я снял небольшой сюжет. По словам жителей, администрация поселка Килемары раскопала этот карьер для добычи торфа. Карьер находиться в нескольких метрах от реки Кундыш. Торф им был необходим при строительстве стадиона КСШ для создания плодородного слоя на стадионе, на котором в последствии был высажен газон. Это все хорошо, когда что- то строят, но зачем портить и губить природу. Нельзя вести разработку карьера на берегу реки!