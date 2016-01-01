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Сильный снег 1 мая в Мысках Кемеровской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:46
  • 5
  • 0

В городе Мыски Кемеровской области 1 мая прошёл очень сильный снег.

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

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