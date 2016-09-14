Ветхое жильё в Олимпийском парке в Сочи

Автор: Vladimir Pakulko Дата публикации: 14:56

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Кто готовит, и для кого, площадку под застройку в Олимпийском парке? Последний, 4-й поджог, произошел в 5 утра 19 апреля 2017 г. Остался последний деревянный барак с жителями по ул. Перелетная, 1. Они боятся нового поджога уже вместе с ними. Администрация Адлера молчит, а из администрации Сочи ответили письмом, что планируется к застройке детский центр. Народная версия- "по слухам"-другая: " Готовят площадку для трех элитных домов". Время покажет, кто выдвинул правильную версию, а мы будем пробовать снимать видеоматериал о судьбе этой потенциальной площадки под застройку. Пока нас не остановят "влиятельные силы". Это ведь Сочи. И это наша родина-Россия, где еще и сегодня исполнение законов пока не для всех одинаково важно.