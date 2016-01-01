В ДТП на Алтуфьевском шоссе пострадал 1 человек

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Днём 1 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. У дома 12 на Алтуфьевском шоссе столкнулись 2 автомобиля: "Mitsubishi ASX" и "Мазда". Оба автомобиля двигались по шоссе в сторону области. Внезапно водитель кроссовера резко перестроился в правый ряд и ударил в заднюю часть другой автомобиль. От удара оба автомобиля развернуло. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля "Мазда". С травмой руки он был госпитализирован. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.