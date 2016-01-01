Выставка о БАМе в Центральном музее железнодорожного транспорта России
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 14:45
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- 24
Сам музей уникальный - он главный в стране (открыт в 1813 году, Санкт-Петербург, ул.Садовая 50 ) и показывает историю развития транспорта за эти десятилетия, его перспективы. Очень много действующих моделей и макетов. Достойное место занимает экспозиция, посвященная истории Байкало-Амурской магистрали, созданная в 2014 году. Сейчас у неё есть дополнение - раздел "Тоннелестроение".
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