На станции «Лубянка» провели викторину для маленьких пассажиров
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 15:06
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1 мая, в праздник Весны и Труда, метрополитен провёл викторину для своих маленьких пассажиров. На станции «Лубянка» детей развлекали аниматоры и ростовые куклы, а музыканты исполняли весенние композиции.Праздничная викторина прошла в южном вестибюле станции «Лубянка». Аниматоры задавали детям вопросы из разных областей знаний: «Может ли крокодил взобраться на дерево?», «Чем на поле была манная крупа?», «Когда длиннее сутки: зимой или летом?». Самой сообразительной оказалась 9-летняя Даша, она получила большого плюшевого медведя. Другие ребята тоже не остались без подарков – им достались гелиевые шары и стильные браслеты.
На мероприятии работали профессиональные художники аквагрима, рисовавшие забавные рожицы всем желающим. Юных пассажиров также развлекали ростовые куклы – медведь, гонщик и кукла-карамелька. Они с удовольствием фотографировались с детьми.
Для пассажиров выступили исполнители проекта «Музыка в метро».
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