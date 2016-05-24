На станции «Лубянка» провели викторину для маленьких пассажиров

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:06

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1 мая, в праздник Весны и Труда, метрополитен провёл викторину для своих маленьких пассажиров. На станции «Лубянка» детей развлекали аниматоры и ростовые куклы, а музыканты исполняли весенние композиции.

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40 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/184419

Праздничная викторина прошла в южном вестибюле станции «Лубянка». Аниматоры задавали детям вопросы из разных областей знаний: «Может ли крокодил взобраться на дерево?», «Чем на поле была манная крупа?», «Когда длиннее сутки: зимой или летом?». Самой сообразительной оказалась 9-летняя Даша, она получила большого плюшевого медведя. Другие ребята тоже не остались без подарков – им достались гелиевые шары и стильные браслеты.На мероприятии работали профессиональные художники аквагрима, рисовавшие забавные рожицы всем желающим. Юных пассажиров также развлекали ростовые куклы – медведь, гонщик и кукла-карамелька. Они с удовольствием фотографировались с детьми.Для пассажиров выступили исполнители проекта «Музыка в метро».