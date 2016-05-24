Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На станции «Лубянка» провели викторину для маленьких пассажиров

На станции «Лубянка» провели викторину для маленьких пассажиров

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:06
  • 40
  • 0

1 мая, в праздник Весны и Труда, метрополитен провёл викторину для своих маленьких пассажиров. На станции «Лубянка» детей развлекали аниматоры и ростовые куклы, а музыканты исполняли весенние композиции.

Праздничная викторина прошла в южном вестибюле станции «Лубянка». Аниматоры задавали детям вопросы из разных областей знаний: «Может ли крокодил взобраться на дерево?», «Чем на поле была манная крупа?», «Когда длиннее сутки: зимой или летом?». Самой сообразительной оказалась 9-летняя Даша, она получила большого плюшевого медведя. Другие ребята тоже не остались без подарков – им достались гелиевые шары и стильные браслеты.

На мероприятии работали профессиональные художники аквагрима, рисовавшие забавные рожицы всем желающим. Юных пассажиров также развлекали ростовые куклы – медведь, гонщик и кукла-карамелька. Они с удовольствием фотографировались с детьми.

Для пассажиров выступили исполнители проекта «Музыка в метро».

  • 40
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
16:43 | LaimeLaim
Предупреждение о ограничении входа на ряд станций 9 мая
19 0
30.04 16:38 | Sargo
Московский метрополитен украсил флагами собственной символикой вестибюли в центре Москвы
23 0
28.04 16:59 | Artem_077
Новый плакат в столичном метро со схемой экспресс - доставки
115 0
24.05.2016 17:29 | LaimeLaim
29 мая в связи с ремонтными работами будет закрыт центральный участок Сокольнической линии Московского метрополитена
260 0
01.04 16:21 | Гринфельд Павел
Детский праздник состоялся в Московском метро в День смеха