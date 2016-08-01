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Снегом завалило посёлок Сосновый Бор Псковской области

Автор:
LexaPo
Дата публикации:
18:03
  • 18
  • 0

Снегопад 1 мая в южной части Псковской области.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

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