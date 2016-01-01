Предупреждение о ограничении входа на ряд станций 9 мая

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:43

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На станциях метро развестили предупреждения об ограниченном входе на ряд станций 9 мая , в связи с салютом и праздничными гуляниями.