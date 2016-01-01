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Паводок в Оренбурге. Затоплены частные дома

Автор:
Сергей Александорович
Дата публикации:
19:15
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Уровень воды в реке Урал превысил 7-метровую отметку. Местные жители ловят рыбу не выходя из дома. ))

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Комментарии (0)

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