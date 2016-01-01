"Липкий" подарок к 1 Мая от дорожников Новороссийска

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Вот такой подарок сделали дорожники города Новороссийска Краснодарского края жителям к 1 Мая. Ночью дорожники обильно полили главную улицу города, по которой днем прошла праздничная демонстрация трудящихся, битумом. Под палящим солнцем (температура была под +30) битум расплавился. Жидкая липкая масса сразу же стала прилипать к обуви жителей. В итоге испорчены обувь и настроение, и иски в суд на администрацию.