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Главная  /  Репортажи  /  "Липкий" подарок к 1 Мая от дорожников Новороссийска

"Липкий" подарок к 1 Мая от дорожников Новороссийска

Автор:
Aktivist_nvrsk
Дата публикации:
01.05 23:00
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Вот такой подарок сделали дорожники города Новороссийска Краснодарского края жителям к 1 Мая. Ночью дорожники обильно полили главную улицу города, по которой днем прошла праздничная демонстрация трудящихся, битумом. Под палящим солнцем (температура была под +30) битум расплавился. Жидкая липкая масса сразу же стала прилипать к обуви жителей. В итоге испорчены обувь и настроение, и иски в суд на администрацию.

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