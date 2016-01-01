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Первомай в Белгороде

Автор:
wortex777
Дата публикации:
17:33
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В Белгороде прошло традиционное шествие трудовых коллективов. Сотни людей прошли по городу с транспарантами, флагами, шарами и цветами.

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