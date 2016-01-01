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Благоустройство территории около станции метро "Смоленская"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:40
  • 16
  • 0

Около станции метро "Смоленская" благоустроили территорию: установили скамейки, уличные фонари и создали небольшой городской "сквер".

  • 16
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Комментарии (0)

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