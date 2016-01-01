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Сегодня в Москве жаркий солнечный день, временами дует сильный порывистый ветер

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:41
  • 17
  • 0

Сегодня в Москве жаркий солнечный день, временами дует сильный порывистый ветер.

  • 17
  • 0

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