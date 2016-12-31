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В районе Текстильщики идёт подготовка к строительству нового ТПУ

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18:01
  • 17
  • 0

На Люблинской улице в сквере 200 лет Пушкина ведётся подготовка к строительству Транспортно-пересадочного узла Текстильщики.

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