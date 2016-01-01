В Красноармейском районе Волгограда из земли забил фонтан

Автор: Валерий Суслин Дата публикации: 19:15

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Из под земли на проезжей части бьет, наверное праздничный, фонтан. Так в Первомай нас радует работа коммунальных служб города.