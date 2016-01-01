Отдыхающие горожане в столичных парках массово жарят шашлыки

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:15

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С наступлением тепла многие горожане спешат выбраться на природу, отдохнуть, приготовить шашлыки. Немногие знают, как выбрать безопасную зону для подобного времяпрепровождения. Для того, чтобы пожарить шашлыки в столичных парках есть специально отведенные площадки оборудованные большими мангалами, бочками вкопанные в землю для сбора углей, столами и лавочками. Но люди приходят со своими мангалами и располагаются прямо между деревьев на сухой листве.