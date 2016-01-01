Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Отдыхающие горожане в столичных парках массово жарят шашлыки

Отдыхающие горожане в столичных парках массово жарят шашлыки

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:15
  • 19
  • 1

С наступлением тепла многие горожане спешат выбраться на природу, отдохнуть, приготовить шашлыки. Немногие знают, как выбрать безопасную зону для подобного времяпрепровождения. Для того, чтобы пожарить шашлыки в столичных парках есть специально отведенные площадки оборудованные большими мангалами, бочками вкопанные в землю для сбора углей, столами и лавочками. Но люди приходят со своими мангалами и располагаются прямо между деревьев на сухой листве.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    19:16
    Мест для жарки шашлыков 10, а желающих в 10 раз больше.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
18:01 | alextsaryev99
В районе Текстильщики идёт подготовка к строительству нового ТПУ
182 2
30.04 17:28 | denis947
Автобус, уходя от столкновения, врезался в столб на Люблинской улице
192 0
29.04 15:28 | Max_019
Отдых горожан в парке Останкино
77 0
09.04 15:10 | alextsaryev99
Православные отмечают Вербное Воскресение
65 1
10.03 16:32 | denis947
Москвичи отправились отдыхать в парки