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В ДТП на севере столицы пострадал велосипедист

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:17
  • 152
  • 1

На севере столицы произошло ДТП. В 3-м Нижнелихоборском проезде автомобиль сбил ведосипедиста. Его госпитализировали. На месте ДТП работает ДПС.

  • 152
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    21:03
    АГН в 20:48: http://www.mskagency.ru/materials/2662460
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