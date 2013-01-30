Пожар на многоуровневой парковке на западе столицы

Автор: Иван Шиянов Дата публикации: 22:40

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Загорелась многоуровневая стоянка в доме 11 на улице Бобруйской на западе Москвы. Пожар был на 4 этаже.