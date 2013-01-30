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Пожар на многоуровневой парковке на западе столицы

Автор:
Иван Шиянов
Дата публикации:
22:40
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Загорелась многоуровневая стоянка в доме 11 на улице Бобруйской на западе Москвы. Пожар был на 4 этаже.

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