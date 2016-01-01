Озеро Сенеж - жемчужина Подмосковья. Аэросъёмка
- Автор:
- Евгений Лашкевич
- Дата публикации:
- 00:50
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С наступлением майским праздников, Москвичи выдвинулись на жемчужину Подмосковья - озеро Сенеж в Солнечногорске на Тимоновском шоссе на шашлыки, но проводили они их с нарушением Водного кодекса, так как береговая линия считается водоохранной зоной, что является административным нарушением и об этом указывает информационная табличка, но гостей ничего не останавливает, в добавок после себя ещё оставляют горы мусора.
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