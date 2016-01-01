Жуткий смог накрыл Волхов

Один человек погиб при пожаре на западе Москвы

Сильный пожар уничтожил два дома в Троицком округе Москвы

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Каширском шоссе в Москве

Один человек погиб в аварии в ТиНАО

В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Озеро Сенеж - жемчужина Подмосковья. Аэросъёмка

Озеро Сенеж - жемчужина Подмосковья. Аэросъёмка

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
00:50
  • 10
  • 0

С наступлением майским праздников, Москвичи выдвинулись на жемчужину Подмосковья - озеро Сенеж в Солнечногорске на Тимоновском шоссе на шашлыки, но проводили они их с нарушением Водного кодекса, так как береговая линия считается водоохранной зоной, что является административным нарушением и об этом указывает информационная табличка, но гостей ничего не останавливает, в добавок после себя ещё оставляют горы мусора.

Озеро Сенеж - жемчужина Подмосковья. Видео 1

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

37 0
01.05 16:12 | Дмитрий Волков
Два автомобиля столкнулись в городе Железнодорожный: есть пострадавшие
163 0
10.04 10:46 | shustric1971
В Солнечногорске в здании пенсионного фонда произошёл пожар