Озеро Сенеж - жемчужина Подмосковья. Аэросъёмка

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 00:50

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С наступлением майским праздников, Москвичи выдвинулись на жемчужину Подмосковья - озеро Сенеж в Солнечногорске на Тимоновском шоссе на шашлыки, но проводили они их с нарушением Водного кодекса, так как береговая линия считается водоохранной зоной, что является административным нарушением и об этом указывает информационная табличка, но гостей ничего не останавливает, в добавок после себя ещё оставляют горы мусора.

Озеро Сенеж - жемчужина Подмосковья. Видео 1