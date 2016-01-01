Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП на 32 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 02:54

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В ночь на 2 мая на юге МКАД произошло серьезное ДТП. На 32 км кольца на внешней стороне иномарка вылетела с проезжей части на островок безопасности, где сбила стоящую женщину, а затем автомобиль влетел в толпу дорожных рабочих и грузовик. В результате аварии женщину отбросило под грузовик, от полученных травм она скончалась на месте. Несколько рабочих получили различные травмы, один из пострадавших был госпитализированв больницу, сам водитель "Шкоды" не пострадал. Как рассказали очевидцы аварии, водитель автомобиля, двигаясь в третьем ряду, резко вывернул руль в сторону обочины, в результате чего машину закрутило. Все обстоятельства случившегося выясняются.