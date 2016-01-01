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Снова пришла зима в Барнаул

Автор:
kolerov.pavel
Дата публикации:
08:26
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  • 0

В Барнаул снова пришла зима.

  • 22
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