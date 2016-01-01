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В Кемерово прошёл майский снег

Автор:
Denis-80
Дата публикации:
14:08
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Вновь наступила зима. В Кемерово прошёл майский снег.

  • 15
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